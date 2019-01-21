Fındık hırsızları yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de bir işyerinden 1 ton fındık çaldıkları ileri sürülen A.Y. ve Ö.D. yakalandı. Ele geçirilen 880 kilogram fındık sahibine teslim edildi.

Merkez Karaduvar Mahallesi'ndeki bir işyerinin sahibi C.C., dükkanından 1 ton fındık çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameraları ve MOBESE'leri inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin A.Y. ve Ö.D. oldukları saptandı. Kısa sürede yakalanıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan fındığın ele geçirilen 880 kilogramı ise sahibine teslim edildi.



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