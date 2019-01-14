Fındık fiyatı TMO ile dengelendi

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU'da bulunan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogramının 14 liraya yükseldiğini söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, geçtiğimiz haftayı13 lira 50 kuruştan kapatan fındık fiyatlarının yeni haftaya 14 liradan başladığını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 14 liradan fındık alım yaptığı halde serbest piyasada fındık fiyatlarının ortalama 12 lira 50 kuruştan işlem gördüğünü kaydeden Akarsu, yaklaşık iki ay sonra serbest piyasadaki fındık fiyatlarının TMO ile eşitlendiğini ifade etti.

Akarsu, "Fındık fiyatının yükselmesi güzel bir şey ancak bugün üreticinin elinde fındık yok. Üreticilerin ellerinde fındık olmadan fiyatların 14 lira seviyelerine çıkması üzüntü verici. Biz istiyoruz ki, üreticinin elinde fındık varken fiyatlar 14 lira bandında olsun. Bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle üreticilerin elinde az bir fındık vardı. Fındığı olan üreticiler de zaten fındığını sattı. Elinde 3-5 kilogram fındığı bulunan üreticiler bir tek fındığını istediği fiyata satabilmiş olacak. Bugün fındık 17 lira olsa da bu üreticilerimize yansımayacak" dedi.

Artan fındık fiyatlarının önümüzdeki sezona kadar korunması gerektiğini ifade eden Akarsu, "Bundan sonraki günlerde de fındık fiyatı 14 lira bandında seyreder. Çok aşağı düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü piyasaya fındık inişi olmayacak. Serbest piyasada fındığın olmaması nedeniyle fındık fiyatları hareketleniyor. Önümüzdeki fındık sezonu için fındığın 14 lira bandına çıkması olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

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