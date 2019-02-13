Finansmana erişim GTO’da konuşuldu

KOBİ’lerin finansmana erişim yolları Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin katılımı ile Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) konuşuldu.

GTO Meclis, Meslek Komite ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, firmaların en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu belirterek KGF’nin bu noktada özel bir model olduğunu söyledi.

Gaziantep Ticaret Odasının ülkenin en büyük altıncı ekonomisinin ticari hayattaki en büyük çatı kuruluşu ve her zaman çözüm odaklı, öncü ve örnek bir kurum olduğunu belirten Yıldırım, "Bu kentin ticari hayatının seçilmiş temsilcileri olarak üzerimize düşen sorumluluklar var" dedi.

Her bir komite ve meclis üyesinin sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların her platformda sözcüsü olmaları gerektiğini kaydeden GTO Başkanı Yıldırım, firmaların en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu söylerken Kredi Garanti Fonunun da KOBİ’lerin finansmana erişiminde kolaylaştırıcı bir sistem olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, tüm işletmelerin KGF’nin imkânlarından nasıl yararlanacağına, sistemin nasıl işleyişine dair bilgi eksikliği, yaşadığı tecrübeler ve de aklına takılan bazı soruları olduğunu fark edip, KGF Genel Müdürü’nü üyeleriyle buluşturduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Hedefimiz GTO üyeleri, Gaziantep ve ülke olarak hep beraber kazanmak. O nedenle üyelerimizin yaşadığı her sorunu çözmek, ihtiyaçlarına cevap vermek, yön verecek projeler geliştirmek için çalışıyoruz. Gaziantep kazanınca tüm Türkiye kazanıyor herkes bunun bilincinde. Üretimin, ihracatın, emeğin, alın terinin memleketi Gaziantep’e verilen her destek ülke kalkınmasına katlayarak etki eder, misliyle gelişime, yükselişe dönüşür."

KGF MÜLTECİLERDEN ETKİLENEN İLLERE ÖZEL DESTEK KREDİSİ VERECEK

Ülke genelindeki 40 şubesinden birinin Gaziantep Ticaret Odası çatısı altında bulunan KGF modelinin ülkemizde 1993 yılından bu yana faaliyette olduğunu belirten KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, kuruluş amaçlarının teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Gaziantep’in rol model bir kent olduğunu belirten Gergerli, "Gaziantep’te kredi kullanımı yüksek… Çünkü burada yatırım var. Bugüne kadar KGF olarak Gaziantep’te 13 bin firmaya 9 milyar TL KGF desteği sunmuşuz" dedi.

Gaziantep’in bulunduğu bölge itibari ile yaşadığı sıkıntılarında farkında olduklarını belirten KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, ayrıca Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu illerdeki KOBİ’lere kredi desteği için İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Gergerli 2019 projeleri arasında ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın girişimcilere, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile tarım işletmelerine yönelik ve Avrupa Yatırım Fonu ile de genel kredi desteği olduğunu belirtti.

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