Finansın kalbi Antalya'da atacak

ANTALYA, () - 'REEL Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı 8 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısının TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Hüseyin Aydın ile TBB yönetim kurulunda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcılarının katılımıyla 8 Şubat Cuma saat 16.00'da Hotel Su'da yapılacağını söyledi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, toplantıda bankacılık ve finans sektörü hakkında bir sunum yapılacağını ardından da iş insanlarının bankacılarla bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı bulacağını belirtti.

ATSO üyelerine toplantıya katılım konusunda çağrıda bulunan Davut Çetin, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB yönetim kurulunda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcılarının katılımı ile düzenlenecek toplantıda, bankacılarla iş insanlarının bir araya getirilerek bilgi alış verişinin sağlanmasını amaçlıyoruz. İş insanlarımız, yapılacak sunumlarla finans sektörü ve Türkiye ekonomisine dair son derece değerli bilgilere ulaşacaklar, ayrıca tüm taleplerini doğrudan bankalarımızın üst yönetimleri ile paylaşma imkânına kavuşacaklar. Tüm üyelerimizi bu son derece faydalı olacağını düşündüğümüz toplantıya davet ediyoruz" dedi.

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