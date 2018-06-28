Finali yıl sonu konseri ile yaptılar

İZMİR'in Bergama ilçesinde, yıl boyunca Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde verilen piyano, gitar, keman, bağlama ve bateri kurslarına katılan öğrenciler, finali yıl sonu dinletisi ile yaptı.

Bergama Kültür Merkezi'ndeki yıl sonu dinletisinde, öğrenciler kur süresince öğrendikleri Türk ve dünya müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Solo performanslara yer verilen konser izleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Güler tüm kursiyerler adına kurs eğitmenlerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Konserin sonunda konuşan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin, ilçede sanatın, kültürün, eğitimin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtip, "Yıl boyunca burada hem çocuklarımız hem de yetişkinler için çok sayıda kurs açılıyor. Bu merkezde, vatandaşlarımızın toplumsal ihtiyaçlarına yönelik, kariyer ve kişisel gelişimlerine yönelik, girişimciliğe yönelik birçok kurs var. Üniversite öğrencilerine yönelik açmış olduğumuz ücretsiz kurs ile geleceğimizin teminatı gençlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyor ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde piyano eğitmeni Gizem Gökkaya, bağlama eğitmenleri İsmail Efe ve Remzi Kaçmaz, bateri eğitmeni Nedim Esen, keman ve gitar eğitmeni Alper Şengül tarafından yıl boyunca verilen kurslara, kemanda 35, gitarda 35, piyanona 30, bağlamada 35, bateride 20 olmak üzere toplam 155 öğrenci katılmıştı.

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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