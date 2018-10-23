Filyos limanının yüzde 65'i bitti

ZONGULDAK İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulaştırma Altyapı 13. Bölge Müdür Vekili Erdem Öncebe, Filyos projesi için önemli olan liman inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını söyledi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il temsilcileri katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulaştırma Altyapı 13. Bölge Müdür Vekili Erdem Öncebe, inşaatı devam eden Filyos limanı hakkında bilgiler verdi. Liman inşaatının yüzde 65’inin tamamlandığını ifade eden Öncebe, "Rıhtım inşaatlarının çalışmalarına başladık. Ana mendili tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 1300 metrelerdeyiz. 1500’leri bulma hedefimiz var. İnşaat demir yolu ve kara yolları bağlantısı İle ilgili genel müdürümüzle görüşmeleri yaptık. Proje çalışması son aşamaya gelmektedir. Liman inşaatında 7/24 çalışmalar devam ediyor." dedi.



Kilimli Kaymakamı Ünal Koç da toplantıda söz alarak Kilimli-Zonguldak Karayolu'nun kötü durumu nedeniyle halkın sık sık şikayetleriyle karşılaştıklarını söyledi. Toplantı diğer konuşmaların ardından sona erdi.