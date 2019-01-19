Filyos beldesinde sentetik futbol sahası için ihale yapıldı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Belde Belediyesi tarafından yaptırılacak futbol sahasının ihalesi yapıldı.

İki soyunma odası ve 500 kişilik tribün kapasitesi bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının geçen yıl yapılan ihalesi iptal edilmişti. 18 Ocak’ta tekrar yapılan ihaleye 9 firma katıldı. İhalenin 15 gün içinde onaylanacağı ve hemen inşaatına başlanacağı öğrenildi. Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, sahanın amatör futbol kulüplerinde başarılı sporcuların yetişmesine katkı vereceğini söyledi. Önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden başkan Ünal, "Filyos sentetik çim yüzeyli futbol sahası soyunma odası, 500 kişilik tribünün beldemize ve beldemiz halkına hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi.