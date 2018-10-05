Filistinlilerden GSO'ya ziyaret

GAZİANTEP, () - ALMAN Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından, Filistin'de bulunan Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları ile işbirliği ile yürütülen, "Gençler için İş Fırsatları" projesi kapsamında, GIZ Proje Danışmanı Maha Al-Amad, GIZ Proje Koordinatörü Rana Hanbali, GIZ Proje Koordinatörü Candost Aydın ile oda temsilcileri Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti.

Ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası-GIZ Cash for Work İşbirliği kapsamında yürütülen eğitim ve istihdam programının iyi uygulama örneği olarak yerinde ziyaret edilmesi ve GSO ile Filistinli odalar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Savaşın olmadığı, çocuklarımızın barış içerisinde yaşadığı güzel bir dünyaya inşallah hep birlikte kavuşuruz" dedi.

TOBB’un Filistin’deki faaliyetleri canlandırmak ve geliştirmek yönünde düşünceleri olduğunu kaydeden Ünverdi, “GIZ ile yapmış olduğumuz projelerle Alman mesleki eğitim sistemini uygulamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokolle, “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesiöni (GASİMEP) başlattık" diye konuştu.

GSO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Metal Doğrama, Kaynakçılık, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, İş Makinaları, Endüstriyel Bakım Onarım, İplik Üretim, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda İşleme alanlarında öğrenci alımı yaparak sistemi uygulamaya başlayacağız. İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilmiş olacak. 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile seçilecek öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz."

Makine Mühendisleri Odası ile de bir proje başlatacaklarını dile getiren Ünverdi, projeyle üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde pratik yapma ve tecrübe edinme imkanı sunacaklarını söyledi.

Eurochambres'ın da Ankara'da yaptığı toplantıyı hatırlatan Ünverdi, toplantıda mesleki eğitim ve kadın girişimciliği konusuna ağırlık verilmesine vurgu yapıldığını belirterek, GSO olarak bu iki konuya da hazır olduklarını ve bu iki konuda da yatırımları olduğunu vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kurulduğunu aktaran Ünverdi, “Binanın inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. Bu projemizle iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, işe giriş süreçleri desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

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