Filenin Sultanları hazır

ANTALYA, () - 2018-2019 sezonu maçları öncesi Kepez Belediyespor Voleybol A Takımı teknik heyeti ve yönetimi, Filenin Sultanları'yla bir araya geldi.

Kepez Belediyespor Voleybol A Takımı teknik heyeti ve yönetimi, Turgut Özal Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi. Teknik ekip ve yönetim tarafından sezon maçları başlamadan takımın fiziksel ve ruhsal anlamda gelişimi hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Kepez Belediyespor Voleybol A Takımı'nda iki öğrenci dışında tüm kadro altyapıda yetişen sporculardan oluşuyor. 5 yıldız, 7 genç kategorisinde ve 3 altyapı yaşını doldurmuş sporcudan oluşan Kepez Belediyespor A Takımı, sezon hazırlıklarını tamamladı.

ÇEVİK VE KUVVETLİ

Basketbol ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Çatal, “Voleybol A takımımız sıkı bir antrenman programından geçti. 30 Temmuz'da antrenmanlarına sabah ve akşam çift idman programıyla başlayan Filenin Sultanları'nın, programında plaj çalışmalarına ve uzun koşulara yer verdik. Böylelikle sporcularımız fiziksel olarak daha dayanıklı, çevik ve kuvvetli hale geldi" dedi.

ALTYAPIDAN A TAKIMINA

Sporcuların küçük yaşta eğitim aldığını ve her yıl kademeli olarak ilerleyip A takımına yükseldiklerini belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Çocuklarımız birbirlerini uzun zamandır tanıyor. Onların kuvvetli bağının maçlarda avantaj sağlayacağını ve bu sayede başarı elde edeceklerini biliyorum. Kızlarımıza güveniyorum, sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

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