Filenin Akreplerinde hedef play- off

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden filenin akrepleri, pazar günü Alaşehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki yolculuğuna tek mağlubiyetle devam ediyor. Gruptan çıkarak play-off mücadelesi vermek isteyen kırmızı beyazlı ekip, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'da Antalya Salonu'nda Alaşehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, elde ettikleri başarıyı ligin ikinci yarısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligin en düşük bütçeli takımlarından birisi olduklarını kaydeden Özel, "Ama grup lideriyle başa baş mücadele ediyoruz. Gençlerden oluşan bir kadromuz var. Bu genç kadro ve düşük bütçemizle play-off için gösterilen 2 adaydan biri de biziz. Bu, bizim için büyük gurur" dedi.

'BU YOLDA TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR'

Pazar günü evlerinde oynayacakları maça destek için tüm taraftarlarını beklediklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"2 genç oyuncu takviye edeceğiz. Bu oyuncular Antalya'da yetişmiş fakat önceden bayan voleybolunda Antalya'mızda üst düzey temsil olmadığından İstanbul'da oynuyorlardı. Transfer yaparken en önemli kriterimiz; Antalya'dan yetişmiş bu oyuncuları kazanmak. Genç kadromuzla hedeflerimize adım adım ulaşmak istiyoruz. Bu yolda da taraftarımıza ihtiyacımız var. Antalya'nın kızları, Antalya'nın takımında büyük fedakârlıkla oynuyor. Kazanmak da kaybetmek de var ama onları bu zor maçta desteklemek yanlarında olmak için tüm Antalyasporluları bekliyoruz."

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