Filede ilk maçta ilk galibiyet

ANTALYA, () - VOLEYBOL Bayan 2. Lig'de 3'üncü Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, sezonun ilk maçında sahasında Söke Voleybol'u 3-0 yendi.

Antalyaspor Bayan Voleybol takımı sezonun ilk maçında evinde Söke Voleybol ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar ilk seti 25-15, ikinci seti 25-17 kazanıp 2-0 üstünlük sağladı. Son seti 25-18 önde tamamlayan Antalyaspor, Söke Voleybol'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 2. Lig'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin eski Başkanı Nafiz Tanır ile Antalyasporlu yöneticiler de izledi. Antalyaspor Başkanı Öztürk ve yöneticiler maçtan sonra galibiyeti oyuncu ve taraftarla kutladı.

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