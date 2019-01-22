Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, açılan 'Belisama Talisman Sanat Evi'nde yaratıcı fikirler sanata dönüşüyor.

Sanatçılar Yalçın Süman ile Onur Güzey, profesyonel bir ekip tarafından uzun süren çalışmaların ardından Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde Belisama Talisman Sanat Evi'nde, çocuk- yetişkin her yaşta sanatsevere kurs verdiklerini söyledi. Farklı kültürlerin birleştiği atölyede yaratıcı fikirler ışığında sanat eserleri yaptıklarını kaydeden Yalçın Süman, sanat evlerine tanrıça 'Belisama'nın adını verdiklerini söyledi. Belisama'nın 'güzellik-sanat-ışık ve ateş' anlamına geldiğini kaydeden Süman, yerleşik yabancılardan yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.

40 yıldır sanatla uğraştığını belirten Yalçın Süman, "Ayrı odalarda oluşturduğumuz atölyelerimizde seramik, patchwork (kırkyama), tezhip, mandala, ipek boyama, çorap örme ve keçe çalışmaları yapılıyor" dedi.

ESKİ EŞYALAR HAYAT BULUYOR

Yalçın Süman, atölyenin en önemli özelliğinin farklı kültürlerin birleştirilip yaratıcı fikirlerle sanat eserleri üretmek olduğunu söyledi. Süman, "Atölyemizdeki çalışmalara katılan üyelerimiz evlerde kullanılmayan masa, yatak, pencere örtüleri, kıyafetler, el işlemeleri, değişik objeler burada yeniden hayat buluyor" dedi.

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