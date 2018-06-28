FIFA 2018 Dünya Kupası’na Amasya’dan 30 TIR kiraz gönderildi

AMASYA’dan FIFA 2018 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini yapan Rusya’ya 1 ayda 30 TIR kiraz gönderildi.

FIFA 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’ya son 1 ayda Amasyalı kiraz üreticileri tarafından 30 TIR kiraz gönderildi. Türkiye genelinde kiraz üretiminin yüzde 7’sini karşılayan Amasyalılar son bir ayda Rusya’ya büyük miktarda kiraz sevkiyatı yaptı.

Amasya Merkezde soğuk hava deposunun işletmeciliğini yapan Macit Okur, FIFA 2018 Dünya Kupası organizasyonuna Rusya’nın ev sahipliği yapması nedeniyle son 1 ayda Rusya’ya 30 TIR kiraz sevkiyatı yaptıklarını söyledi.

Bundan sonra ki süreçte de kiraz göndermeye devam edeceklerini belirten Okur, “Rusya’nın dışında Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelere de kiraz ihracatı yapıyoruz" dedi.

Macit Okur, FIFA 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’ya gönderdikleri kirazların işlendiği tesisi Amasya Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve beraberindekilere gezdirerek yapılan ihracat hakkında bilgiler verdi.

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