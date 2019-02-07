Fidanlar toprakla buluştu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akyar Mahallesi'nde başlatılan ağaçlandırma çalışması kapsamında yaklaşık 10 bin Kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akyar Mahallesi Eyrek mevkiinde ağaçlandırma çalışması başladı. Ağaçlandırma kapsamında 40 hektarlık alanda toplam 10 bin 500 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Müdürü Hülya Güney, 2018 yılı içerisinde arazi hazırlığı yapılan ve daha önce ağaçlandırma çalışması yaptıkları alana toplamda 60 bin Kızılçam fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güney, "Amacımız ormanlarımızın korunması geliştirilmesi ve yeşil bir Korkuteli'dir" dedi.

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