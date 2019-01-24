Feyzioğlu'ndan 'Uğur Mumcu' mesajı

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 26'ıncı yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Uğur Mumcu'nun uyarıları bugün de geçerli. O gün sırayla katledilen aydınlarımızın uyarıları bugün de geçerli" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Uğur Mumcu’nun katledilişinin 26'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle Kocaeli'nde bulunan Uğur Mumcu anıtını ziyaret etti. Uğur Mumcu ve Türk milletinin pusulası olan aydınların 1990'lı yıllarda birer birer ve sistematik bir şekilde katledildiğini söyleyen Feyzioğlu, "Biz bu aydınlarımız katledilirken birbirimizi suçlamayı, gerçeği bulmaya tercih ettik. FETÖ’yü deşifre eden, FETÖ’yü topluma tanıtan, uyaran aydınlar öldürüldüğü için yerlerine gökten zembille indirilmiş, üstlerine televizyon kanalı kurdurulmuş aydınımsılar onların bıraktığı boşlukta istedikleri gibi at oynatmışlar" dedi.

'ÖNCE TÜRK MİLLETİ DİYECEĞİZ'

Feyzioğlu, birlikte vatanı savunma şartının, 'Önce Türk Milleti' demek olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri tam PKK’ya diz çöktürürken başa gelen bu felaketler Türkiye’yi başka acılara sürükledi. Bugün artık geçmişi daha iyi tahlil edip birbirimize düşmeden, birbirimizle kavga etmeden dıştan gelen senaryolara karşı birlikte vatanı savunma zamanı. Siyasi iktidar diyecek ki, devlet ayrı parti ayrı. Muhalefet diyecek ki, devlet ayrı siyasi iktidar ayrı. Herkes bu ayrımın farkına varacak. 'Önce Türk Milleti' diyeceğiz. 'Önce Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti' diyeceğiz ama nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 81 milyon vatandaşını kucaklayan, adalet paydasında buluşturan, onlara hukuki güvenlik sağlayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Uğur Mumcu’nun uyarıları bugün de geçerli. O gün sırayla katledilen aydınlarımızın uyarıları bugün de geçerli. Gerçeği görmek ve gereğini yapmak bizim yükümlülüğümüz. Türkiye başaracak. Buna hiçbir şüphem yok. Başaracağız ve tüm zincirlerimizi kıracağız. Uğur Mumcu’ya ve aydınlanmanın tüm şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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