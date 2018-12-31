Fevzi Demirkol’dan yeni yıl mesajı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2019 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında Göbeklitepe yılı olarak ilan edilen 2019’yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatanımız, birliğimiz, bayrağımız, inancımız, sevgimiz ve saygımız gibi tüm kadim değerlerimizin ışığında yeni bir yıl geçirmemizi dilerim diyen Başkan Fevzi Demirkol, yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göbeklitepe yılı olarak ilan edilen 2019’un, hayırlı bir yıl olmasını temenni ederim. Haliliye İlçemizde bulunan ve 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe’nin tanıtımı için ulusal ve uluslararası platformlarda geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalarımızı, 2019 yılında da arttırarak devam ettireceğiz. 2019 yılının, milletimizin refahının her geçen gün biraz daha artacağı güzel bir yıl olmasını dilerim. 2018 yılında vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ayrıca 31 Aralık Mekke’nin Fethinin Yıldönümünü de kutlarım. Şifa bekleyen hastalarımıza, güzel bir gelecek için eğitimine devam eden öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize, rızkının peşinde emek vererek bu ülkeye de katma değer sağlayan tüm vatandaşlarımıza, ömrü bu yılın takviminde başlayacak tüm bebeklerimize, değerli halkımıza, şimdiden sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.

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