Fettah Can Aksray'da sahne alacak

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğimize moral vermek için Hatay’a giden Fettah Can’ın 13 Mayıs’ta vereceği konser, CHP’li bir Belediye tarafından iptal edilmişti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fettah Can’ın, 13 Mayıs’ta Gençlik Parkı açılışında sahneye çıkacağını duyurdu.

Başkan Yazgı, açıklamasında Mehmetçiğe destek vermek maksadı ile Hatay’a giden sanatçıların arasında yer alan Fettah Can’ın CHP’li bir belediye tarafından konserinin iptal edildiğini söyledi. Bu durumun kabul edilemeyeceğini, Can’ın ve diğer sanatçıların Mehmetçiğe destek için orada bulunduğunu ifade eden Başkan Yazgı, “Sanatçılar özgür ruhlu insanlardır. Sanatçılarda her zaman milli ve dik duruşunun bulunması lazım. Memleket ve millet meselesi olunca her türlü şeyi bir tarafa atarak memleketi ve milleti için bir noktada duruş sergilemesi bizler için önemlidir. CHP’li bir belediyenin bu şekilde almış olduğu kararı doğru bulmuyoruz. Biz bu sanatçımızı mili ve dik dik duruşundan dolayı ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak Mehmetçiğimize destek vermesinden dolayı yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz.” dedi.

Aksaray’da 13 Mayıs’da konseri iptal edilen Sanatçı Fettah Can’ı aynı gün Aksaray´da düzenlenecek programda ağırlayacaklarını belirten Başkan Yazgı, “Biz, 13 Mayıs’da ilimizde gençlik parkının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılışta da sanatçımız Fettah Can’ı konuk edeceğiz. Biz, ordumuzun, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olan sanatçımızdan tutunda bütün kesimlere varıncaya kadar onların yanındayız.” dedi.

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