Fetrek Çayı'ndaki ıslah Torbalı'yı selden kurtardı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde geçen 11 Ocak gecesi başlayan ve zaman zaman hızını arttırarak aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 201.5 kilogram yağmurun düştüğü ilçede, Fetrek Çayı'nda yapılan ıslah çalışmasının olası bir felaketi önlediği bildirildi.

Torbalı'da geçen Cuma günü başlayan ve tüm hafta sonu boyunca süren yağmur, son 35 yılın en yoğun yağışı olarak tarihe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Torbalı'da metrekareye 201.5 kilogram yağmur düştü. İzmir'de de etkili olan yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde çok sayıda ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. Torbalı'da 3 gün boyunca aralıksız yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Torbalı Belediyesi ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdikleri Fetrek Çayı Islah Projesi sayesinde ilçe büyük bir facianın eşiğinden döndü. Torbalı ilçesi, Karakuyu ve Çaybaşı mahallelerinin taşkınlardan korunması amacıyla gerçekleştirilen proje, rekor düzeydeki yağmurda ilçeyi çok büyük bir felaketten korudu. Fetrek Çayı'nın 22 bin metrekarelik kesiminde yapılan düzenleme ile ilçe merkezinde meydana gelebilecek taşkınların önüne geçilmiş oldu. Kentin alçakta kalan düzlükleri dışında ilçede çok büyük su baskınları yaşanmadı.

2. ETAP EN KISA ZAMANDA BAŞLAYACAK

Son yağışlar ile birlikte Fetrek Çayı ıslah projesi 1. etap çalışmalarının değerinin çok iyi anlaşıldığını belirten AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projenin 2. etabı için de hazırlıkların yapıldığını söyledi. Torbalı'nın en son 35 yıl önce böylesine büyük miktarda bir yağış ile karşı kaşıya kaldığını belirten Başkan Görmez, "Geçtiğimiz hafta sonu 3 gün boyunca yağan yağmur ilçemizi büyük bir felaketin eşiğine getirdi. Metrekareye düşen 200 kilogram yağış ilçemiz sınırlarından geçen dere ve çayların tamamen dolmasına ve zaman zaman taşmasına neden oldu. İlçeden geçen Fetrek Çayı da son yılların en fazla doluluk oranını gördü. Fetrek Çayı'nda ıslah çalışması yapılmasaydı, ilçemiz çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacaktı. Torbalı, Fetrek Çayı ana yatak da 22 bin metrelik uzunluk boyunca talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat çalışmaları yapılarak çay yatağı ıslahı edildi. Projenin 2. etabına da en kısa zamanda başlamayı hedefliyoruz. Torbalı Belediyesi olarak aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına en kısa süre içinde müdahale ettik. Kurduğumuz kriz masası ile de vatandaşlarımızın mağduriyetini engelledik" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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