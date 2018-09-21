FETÖ’den aranan eski komiser yardımcısı tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalaması bulunan FETÖ/PDY sanığı eski komiser yardımcısı M.Ü yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalama emri ile bulunan M.Ü. KOM ekipleri tarafından İmam Hatip Meydanı üzerinde yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Ö emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.