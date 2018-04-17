FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan kişilerle ilgilendikleri belirlenen 'mahrem abi' lere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan kişilerle ilgilendikleri belirlenen farklı meslek gruplarındaki 7 'mahrem abi' nin yakalanması için operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken, H.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından G.M., H.D., R.Y. ve Y.D. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce G.M., H.D. ve R.Y. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.