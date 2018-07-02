FETÖ'nün Dershanesi Eğitim Yuvası Oldu

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde,15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ/PYD'ye ait dershane binası, müftülüğün yatılı kız kuran kursu ve Suriyeli öğrencilere eğitim veren okul oldu.

Fevziçakmak Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan FETÖ'ye ait dershane olarak kullandığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulan 2 binadan biri İlçe Müftülüğü'ne, diğer ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi. İlçe Müftülüğü binada 270 yatılı kız öğrenciye yaz kuran kursu ile eğitim veriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise AFAD işbirliğiyle 'Umut Eğitim Merkezi'ne' dönüştürerek ülkelerindeki iç savaşta kaçarak İslahiye'de kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeli çocuklar eğitim veren okula dönüştürüldü.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 16:13