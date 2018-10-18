FETÖ'den aranan profesör otelde yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen profesör Ö.Ç., tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Ö.Ç. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan profesör Ö.Ç.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edildiği ve hakkında arama kararı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Otelde gözaltına alınan Ö.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.