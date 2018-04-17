FETÖ'den aranan öğrenci yol kontrolünde yakalandı

BAHÇE, (Osmaniye), () - OSMANİYE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan üniversite öğrencisi Z.B. (27), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Bahçe ilçesi Arıklıkaç Köyü mülki sınırları içerisindeki E-90 otoyolunda rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta bulunan Z.B.'nin Gaziantep 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığını tespit etti. Üniversite öğrencisi Z.B. Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.