FETÖ'den aranan çift yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan görevden ihraç öğretmen çift yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı bulunan S.A. ve R.A., Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerin daha önce FETÖ'nün okullarında öğretmen olarak çalıştığı ve meslekten ihraç edildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

