FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İzmir 2'nci sulh ceza hakimliğince 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan aranan M.G.'yi 30 Ocak tarihinde Gönen ilçesinde; Çorum 2. ağır ceza mahkemesince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Ü.Y.K.'yi ise 1 Şubat'ta Şarkikaraağaç ilçesinde yakaladı. Gözaltına alına şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Diğer yandan, jandarma ekipleri ayrıca ocak ayı içerisinde hakkında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla işlem başlatılan H.B., D.E., Y.Y. ve Ş.Y.'yi yakaladı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

