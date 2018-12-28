Fetih sembolü minare ne zaman yapılacak

Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK(Bursa),(dha) - SAADET Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Gemlik’in 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun hemen ardından, bunu taçlandırmak ve fethin sembolü olması için Balık Pazarı Mahallesindeki kiliseye minare yapıldığını hatırlatarak, statik gerekçelerle Gemlik Belediyesi tarafından 2017 yılında yıkılan minarenin ne zaman yapılacağını sordu?

Sadadet Partisi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Balık Pazarı Camii önünde basın toplantısı düzenleyen Ahmet Vakkas Yıldız, “Fetih Mührü vurulan Minare bir yıl geçmesine rağmen yapılmamıştır. Gemlik’te birçok cami ve minare yapılmasına rağmen Balık Pazarı Camii’nin minaresi bir türlü yapılmamıştır” dedi.

Çok sayıda partili ile basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Ak Parti hükümetleri ve siyasetini de eleştirerek, “Kurulduğu günden beri batı hayranlığı ve Avrupa Birliği aşkıyla yanıp tutuşan AKP iktidarı benzer uygulamayı Ayasofya Camiinde uygulamıştır. Sabah namazında cemaatin çevre camileri dolduramamasını bahane ederek Ayasofya Camii’nin müze olarak kalmasını sağlamıştır. Ama asıl amacın batılı ağabeyleri memnun etmek olduğunu bilmeyen yoktur. Aynı AKP iktidarının Gemlik’teki temsilcileri Dost! ve Müttefik! Yunanlıları memnun etmek adına fethin sembolü minareyi yıkarak Yunan Kilisesini gün yüzüne çıkarmışlardır” dedi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Balık Pazarı Camii’nin müzeye mi çevrileceğini de sorarak, böyle bir şey yoksa minarenin ivedilikle yapılmasını istedi. Yıldız, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı’dan Gemlik adına konu hakkında tatmin edici açıklamalar beklediklerini sözlerine ekledi.

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