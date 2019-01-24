Fetih Müzesi’ne bir günde 6 bin 57 ziyaret

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni 23 Ocak Çarşamba günü 6 bin 57 kişi ziyaret etti. Konu hakkında konuşan Osmangazi Belediye BAŞKANI Mustafa Dündar, müzenin farklı fonksiyonları nedeniyle ilgi çektiğini ifade edip, ‘’Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin projelendirip, hayata geçirdiği ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih noktası haline geldi. Bu kapsamda Fetih Müzesini 23 Ocak Çarşamba günü toplamda 6 bin 57 turist ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin ziyaretçi sayısının yüksek oluşundan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Yerli ve yabancı binler ziyaretçimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor” diye konuştu.

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