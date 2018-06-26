Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı

FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir eve yapılan baskında esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcısı oldukları gerekçesiyle takibe aldıkları C.Ö. (26) ve M.O.K.'nin (22) bulunduğu Yeni Mahalle'deki eve baskın düzenledi. Narkotik köpeği 'Hera'nın da kullanıldığı aramada, 6 parça halinde 101.8 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ö. ve M.O.K., uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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