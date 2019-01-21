Fethiye'de 'Tazelenme Üniversitesi' kurulacak

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 60 yaş ve üzeri kişileri daha sağlıklı, zinde ve aktif kılmak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bir sosyal proje olarak 'Tazelenme Üniversitesi' kurulacaği bildirildi. Tazelenme Üniversitesi'nde, bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken diğer yandan da uygulamalı derslerle yeteneklerin ortaya çıkartılması sağlanacağı belirtildi.

Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin tanıtımı imçedeki bir özel okulda düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, Fethiye Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'ın yanı sıra Tazelenme Üniversitesi'nde öğrenci olmayı düşünen çok sayıda davetli katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Cemil Yavuz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevnaz Şappak ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Tuna, toplantıda konuşma yaparak Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ni anlattı. Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde, emekli öğretim üyeleri tarafından gönüllü eğitimlerin verileceği bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Cemil Yavuz, 'Fethiye Tazelenme Üniversitesi' adını verdiklerini sosyal projeyi Fethiye'ye getirmek istediklerini belirtip, projenin özünü şu sözlerle aktardı:

"60 yaşındasınız ve ne yapayım diye düşünüyorsunuz sizin için gönüllü olarak bir araya gelmiş kurumlar ve insanlar var. Üniversitedeki emekli öğretim üyeleri ya da çalışan hocalar saat 16.00'dan sonra size ders veriyorlar, derslerin neler olduğunu siz de seçebiliyorsunuz. 5 zorunlu ders ve haftada 1 gün de spor çalışmaları var. Bunun dışında atölye çalışmaları oluyor. Bu çalışmaların amacı, sizi daha çok evinizden dışarıya çıkarmak, sosyalleşmektirmek. Burada yaşam boyu öğrenme amaçlanıyor. Projenin en önemli özelliği rezervlerini korumak ve geliştirmek, yeterliliklerini artırmak. Yeni bilgi ve deneyimler edinmek, tecrübe transfer etmek ve tecrübeler kazanmak. Kriz durumunda bunu sevk ve idare edebilmek. Bunları 4 yıl boyunca yeniden öğrenilecek. Zaman zaman kampüs içerisindeki genç arkadaşlarımızla bu öğrendiklerinizi paylaşacaksınız. Bu karşılıklı öğrenme ve karşılık eğitim programı içerisinde gerçekleşecek olan çok güzel bir model. Bildiğimiz dersler gibi olmayacak. Daha çok tartışmalar yapılacak, düşünceler aktarılacak.

Bunların çıktıları alınıp, toplumla paylaşılacak bir sistem."

FETHİYE'DE 85 YAŞ ÜSTÜ 874 KİŞİ VAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevnaz Şappak, daha önce Ege Üniversitesi'nde 'Tazelenme Üniversitesi' açıtklarını ve 60 yaş üstü öğrencilerden çok şey öğrendiklerini kaydetti. Fethiye ile ilgili istatistikler de veren Doç. Dr. Şappak, "Fethiye'nin nüfusu 153 bin 963. Bu nüfusun 41 bin 459'u 0-19 yaş arası, 97 bin 995'i 20-64 yaş arası, 14 bin 509'u da 65 - 85 yaş arasında. 874 de 85 yaş üzeri kişi var" dedi.

Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ne isteyen 60 yaş ve üzeri kişiler ücretsiz olarak katılabilecek.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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