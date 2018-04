Festivaller kenti İzmir

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ulusal ve uluslararası festivaller, dikkatleri kente çekiyor. Boyoz, enginar ve çiçek gibi yerel ve kültürel simgelerin ön plana çıktığı festivallerin yanı sıra gençlere yönelik etkinlikler sayesinde İzmir, bahar aylarından yaza keyifli bir geçiş yapmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği birbirinden renkli festivallerle bahar ayları dolu dolu yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin 'yerelde kalkınma' hedefi doğrultusunda özellikle kırsaldaki ilçelerin simge ürünlerinin ön plana çıkarıldığı festivaller, son yıllarda büyük ilgi görüyor. İzmir, gelecek haftalarda Ege lezzetlerinin ünlüleri arasında yer alan enginar, Bayındırlı üreticileri dünya pazarlarına taşıyan çiçek ve Girit mutfağı ile İzmir'in simgelerinden boyoz gibi ürünleri tema alan festivallere ev sahipliği yapacak. Geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Gençlik Festivali de Türkiye'nin dört bir yanından gençleri İnciraltı Kent Ormanı'nda buluşturacak. Dünya Dans Günü ile baharın müjdecisi Hıdırıllez ise yine İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği şenlikle coşkuyla kutlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle büyüyen ve ülke çapında ilgi yaratan festivallerden bazıları şöyle:

DANSA ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Dünya Dans Günü'nü 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde kentin farklı noktalarında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. 27 Nisan'da Konak Çim Amfi'de Mix Of World Dans Show ve Genç Sahne grubunun müzik dinletesi olacak. Aynı gün Hasanağa Bahçesi'nde 80'ler 90'lar Flashmob gösterisi ve Genç Sahne grubunun müzik dinletisi gerçekleşecek. 28 Nisan'da Bornova Küçükpark'ta To Be a Family Dans Show ve Genç Sahne grubunun müzik dinletisi, Alsancak Vapur İskelesi'nde Mix Of World Dans Show ve Genç Sahne grubu İzmirlileri coşturacak. 27 ve 28 Nisan'daki etkinlikler saat 20.00'de başlayacak. 29 Nisan'da 'Dünya Dans Günü' etkinlikleri Kültürpark'ta taşınacak. Saat 14.00'te Dir Ritm ve Dans Topluluğu'nun dünya dansları şovu, saat 16.00'da Pozitif Kumpanya Sahne Sanatları topluluğu halk dansları gösterisi, saat 18.00'de Geçici Körlük -Temporary Blindness Çağdaş Dans Gösterisi ile İzmirlilerle birlikte olacak. Dünya Dans Günü etkinliklerinin kapanışını ise Yunanİstanbul grubu, zeybek gösterisi ve sirtaki şovla yapacak. Gruplar, performanslarının ardından dans etmek isteyen İzmirliler ile birlikte atölye çalışması yapacak.

BOYOZ FESTİVALİ

İzmir kahvaltılarının vazgeçilmezi 'boyoz', tadına doyulamayacak bir festivalle damakta yine iz bırakacak. 29 Nisan'da düzenlenecek 4. İzmir Boyoz Festivali, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'nda buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Radyo Romantik Türk projesiyle düzenlenen festivalde boyoz sevenler, saat 11.00'den itibaren Gündoğdu Meydanı'nda buluşacak. On binlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramının ücretsiz olarak sunulacağı festivalde, 'Boyoz Yeme Yarışması' da gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada birincilere sürpriz ödüller verilecek. Radyo Romantik Türk DJ müzik performansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası konseri ile İzmirliler, hem tadını hem de eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşayacak.

ENGİNAR FESTİVALİ

Yarımada'nın kalkınma stratejisinde önemli yer tutan ürünlerden enginarın tanıtılması amacıyla düzenlenen '4. Uluslararası Enginar Festivali' Urla'da büyük bir heyecan yaratıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan festival, bu yıl 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Reseau Delice (Dünya Gurme Şehirler Birliği) işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalde, geçen yıl 1 milyon ziyaretçi gelmesinin ardından bu yıl çıta daha da yükseldi. Urlalıların hedefi, 29 Nisan'a kadar devam edecek festival süresince 1.5 milyon ziyaretçi ağırlamak. Enginar yemeği yarışmaları, tadım etkinlikleri, paneller, sergiler ve atölyelerle renkli görüntülere sahne olması beklenen festival, yine ülke gündemindeki yerini koruyacak.

BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran Bayındır Çiçek Festivali, bu yıl 21. kez görücüye çıkıyor. Sözleşmeli çiçek alımlarıyla Bayındır ekonomisine ve üreticiye destek çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe çiçekçiliğinin tanıtımı için bu festivale öncülük ediyor. Son yıllarda büyük gelişme sağlayan çiçekçilik sektörü temsilcileri de Bayındır Çiçek Festivali'ni dört gözle bekliyor.

Festival, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'de gerçekleşecek olan açılış töreniyle başlayacak. Bayındır Şehir Stadı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan festivale, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri, birbirinden renkli gösterileriyle damga vuracak. Ayrıca Bayındır Çiçek Festivali'nde kukla tiyatrosu, tulum ekibi ve tahta bacak gibi etkinlikler de sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası da akşam Bayındır Şehir Stadı'nda halka açık konser verecek.

Canlı heykeller, bando ekibi, karikatürist, dans flash mob ekibi ve tulum ekibi gösterileri festivale ayrı bir renk katacak. Ayrıca 4 Mayıs Cuma günü Gripin, 5 Mayıs Cumartesi günü ise Göksel, Şehir Stadyumu'nda ücretsiz halk konseri verecek.

HIDIRELLEZ'DE GÜNDOĞDU BULUŞMASI

Baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserle yine coşkulu bir şekilde kutlanacak. 5 Mayıs Cumartesi akşamı Gündoğdu Meydanı'nda verilecek konserde, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç konser verecek. Saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru düzenlenecek kortejin ardından saat 21.00'de başlayacak konser, Kordon'da buluşan İzmirlilere çok keyifli bir Hıdırellez gecesi yaşatacak. 6 Mayıs Pazar günü ise saat 12.00 ile 18.00 arasında Kültürpark Çim Alan'da yerel Roman grupları sahne alacağı Bahar Şenliği gerçekleşecek.

GENÇLERE ERKEN BAYRAM

Gençlerin dilinden anlayan, onları her konuda motive etmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenleyeceği Gençlik Festivali'yle bir kez daha üniversiteli gençlerin gönlüne taht kuracak. Gençler her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerin düzenleneceği Kent Ormanı'nda, festival süresince çadır kurarak konaklayabilecek. Bu sene ikinci kez düzenlenecek “İzmir Gençlik Festivali'nde İzmir ve İzmir dışından farklı üniversitelerden gelen yaklaşık 1500 öğrenci kamp kuracak. 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde kent stresinden uzak, doğayla baş başa kalıp spor ve konser etkinliklerine katılacak gençler, 'bayram gibi bir 3 gün' yaşayacak. Festivale katılmak isteyen 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri için önümüzdeki günlerde www.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

GİRİT'TEN TİRE'YE UZANAN FESTİVAL

Girit'ten mübadele yoluyla Anadolu'ya göç edenlerin yeni kuşak aile bireylerini bir araya getirecek 5. Uluslararası Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali ise 29 Nisan Pazar günü Tire'nin Turgutlu Mahallesi'nde gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Belediyesi ve Tire Giritliler Derneği tarafından düzenlenen festivalde, yok olmaya yüz tutan Girit kültürü yaşatılacak. Saat 11.00'de başlayacak olan festival programında tam bir Girit esintisi yaşanacak. Ege Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu Girit danslarını sergilerken Buziki Niko-Yağmur, Asrın Af Band ve Yazgülü Polat konseriyle Balkan müzikleri coşkusu yaşanacak. Renkli görüntülere sahne olacak festivalde ayrıca hünerli eller, en güzel Girit yemeğini pişirmek için birbirleriyle yarışacak.

