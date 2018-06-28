Festivalde Rossini Gecesi

Ölümün 150. yılında tüm dünyada adına festivaller ve özel etkinlikler düzenlenen Gioachino Rossini, 32. Uluslararası İzmir Festivali’nde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilen özel bir konserle anıldı.

Rossini’nin doğduğu bölgeden gelen mezzosoprano Monica Carletti, piyanistler Marco Sollini ve Salvatore Barbatano, kendi dönemine kadar bilinen müzik kavramını değiştiren eserleriyle ölümsüzlüğe ulaşan Rossini’nin marşlarını, uvertürlerini ve aryalarını seslendirdi. Yağmur tehdidi nedeniyle Celsus Kütüphanesi'nden Ahmed adnan Saygun Sanat Merkezi'ne (AASSM) alınan konser, piyanistler Marco Sollini ve Salvatore Barbatano’nun, Rossini’nin 'Sultan Abdülmecit için Marş' adlı eserini piyanoda dört el ile çalmasıyla başladı. Ardından mezzosoprano Monica Carletti, konser şarkısını seslendirdi. İlk bölüm Sollini Barbatano ikilisinin ünlü Sevil Berberi uvertürünü dört el piyano ile yorumlaması ile bitti. Konserin ikinci yarısında mezzosoprao Monica Carletti piyanist Sollini eşliğinde seçilmiş aryalar ve konser şarkılarından örnekler seslendirdi.

Opera şarkıcılarının ses olanaklarını çok iyi bilen ve eserlerini insan sesine en uygun şekilde yazan Rossini’nin şarkılarını büyük bir başarıyla seslendiren mezzosoprano Carletti ile dinleyenlerine unutulmaz dört el piyano deneyimi yaşatan Sollini ve Barbatano gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı.32. Uluslararası İzmir Festivali, 1 Temmuz 2018 Pazar akşamı Celsus Kütüphanesinde yapılacak Richard Galliano & Cameristi Della Scala konseri ile devam edecek. Konserde Galliano’nun Jade Konçertosunun dünya prömiyeri yapılacak. Konseri izlemek isteyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00-18.30 arasında Sabancı Kültür Merkezi önünden (kara tarafı) ücretsiz servis kaldıracak. Etkinliğin biletleri Biletix’ten alınabilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 10:44