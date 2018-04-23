Festival tadında çocuk şenliği

İZMİR'in Torbalı Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen çocuk oyunları şenliğinin finali, 7 Eylül Stadyumu'nda yapıldı.

Torbalı'daki Çocuk Oyunları Şenliği'nin finali için çocuklar bir arayla geldi. 20 okuldan 400 çocuk, mendil kapmaca, halat çekme, kaleli yakan top, çat çingıl olmak üzere 4 branşta yarıştı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yarıştığı şenliğe, veliler de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar yarışmanın heyecanını yaşarken, tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisi de çocukların bu heyecanına ortak oldu. Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçede ilk kez çocuk oyun şenliği düzenlediklerini ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Görmez, "Burada asıl amacımız çocuklarımızı yarıştırmaktan ziyade onlara oyun sevgisi aşılamak. Torbalı Belediyesi olarak eğitim odaklı bir stratejiye sahibiz. Çocuklarımızın eğitimi, doğru kişilik yapısı oluşturmaları ve spora ısınmaları bizler için çok önemli birer olgu. Eskiden çocuklarımızı sokaktan eve alamamaktan dert yanardık, şimdiyse tablet, bilgisayar başından kaldıramamaktan yakınıyoruz. Çocuklarımızın tehlikeli bir tür bağımlılık olan teknoloji bağımlılığına esir olmasının önüne geçmeliyiz. Onları harekete, spora ve oyunlara teşvik etmeliyiz. Çocuklarımızı sağlıklı biçimde sosyal hayata hazırlamak istiyorsak sosyal medyadan sınırlı oranda yararlanmalarının yollarını bulmak gerekiyor. Uzmanların katkı ve önerileriyle düzenlediğimiz bu şenlik, gelecekte geleneksel hale getirilecek" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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