Fenilketonüri hastalarına farkındalık şöleni

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Fenilketonüri (PKU) hastaları için 2019 farkındalık şöleni düzenlendi. Öğretmenevi'nde ki program sunumunu ise PKU hastası Beyzanur Temiz yaptı.

Osmaniye Belediyesi'nin desteklerinden dolayı Başkan Kadir Kara'ya PKU Osmaniye İl Temsilcisi Saniye Talmaç tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca şölenin düzenlenmesindeki katkı ve katılımlarından dolayı İş Adamı Volkan Demirel adına Öncü Güney, plaketini Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’dan aldı. Programda konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hayatımızın ve şehrimizin içerisinde var olan protein eksikliği kaynaklı olan bu ve türevi olan diğer hastalıkların ve onların ulaşabilecekleri gıda konusunda çok büyük zorluklar çektikleri konusunda bizlere müracaatta bulundular. Bu müracaat neticesinde meclis üyelerimiz ile birlikte bu hastalarımıza il genelinde yardım etme konusunda karar aldık. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu ailelerimiz sahip çıkılması gereken ailelerimiz. Onlara destek olmak gerekiyor. Biz yerel yönetim olarak sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bu yardımda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise PKU hastalarının yanlış ürün kullanımından dolayı daha olumsuz sonuçlara sebebiyet verilmemesi için tüm toplumun bu hasalığın bilincine vardırılması gerektiğine inanıldığı için bir araya gelindiğini söyledi. İsmail Kaya, Başta belediye başkanımız olmak üzere destek veren belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalığı Osmaniyemize hem duyurmuşlar hem de ailelerimize gerekli yardımı göstermişler. Bundan sonraki süreçlerde bize düşen TBMM’de bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin çıkması anlamında da ben her türlü desteği vereceğimi ifade ediyorum" dedi.

PKU Osmaniye İl Temsilcisi Sariye Talmaç ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay ise konuşmasında, Fenilketonüri hastalığındaki bireylerin hayatın her alanında yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler aktardı. Programda Osmaniye Tabib Odası Başkanı Asu Kaya Gedik Fenilketonüri hastalığı ile ilgili ve yeni doğan bebekte topuk kanıyla yapılan testlerin önemine vurgu yaparak mutlaka topuk kanı testlerin yaptırılması gerektiğini anlattı. Eczacı Emine Sofuoğlu Coşkun, bu çocuklarımızın sadece yemeklerinin farklı olduğunu, hayatlarının farklı olmadığını ifade etti. Program PKU hastaları, aileleri ve protokol üyelerinin pasta kesimi ve birlikte söylediği şarkıla eşliğinde son buldu.



FOTOĞRAFLI