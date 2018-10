Fener alayına Türk bayraklı çağrı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gelenekselleşen fener alayı için 150'ye yakın kurumun oluşturduğu Cumhuriyet İçin El Ele Platformu, 28 Ekim Pazar günü saat 18.00'de başlayacak yürüyüş için yine Türk bayraklarıyla tüm Antalyalılara katılım çağrısı yaptı. Gecede Ayna grubu ile Cem Adrian konser verecek.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Konyaaltı Beachpark varyantından başlayıp Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren büyük yürüyüş, bu yıl da Muratpaşa Belediyesi'nin organizasyonuyla tekrarlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı olarak gerçekleşecek ve geçen yıllarda onbinlerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe her yıl destek veren Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu, Antalyalılara çağrıda bulundu.

Platform sözcüsü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş, Cumhuriyet Bayramı öncesi her yıl olduğu Muratpaşa Belediyesi ile birlikte hazırlıkları tamamlayıp, başvuruları çok önceden yaptıklarını söyledi. Gelenekselleşen ve her yıl hem kurumsal hem de kitlesel artış gösteren fener alaylı bayram kutlamalarının amacına ulaştığını belirten Daş, “Bilindiği gibi Cumhuriyet Bayramımız 28 Ekim saat 13.00'te başlar, 29 Ekim saat 24.00'te biter. 150'ye yakın kurumumuzun oluşturduğu Cumhuriyet İçin El Ele Platformu ve yüzbinlerce Antalyalı, bu yıl da yine coşkulu ve kararlı bir şekilde Cumhuriyet Bayramını kutlayacak" dedi.

Bugüne kadar bu çağrıya destek vererek fener alaylarına katılan Antalyalılara teşekkür eden İbrahim Daş, bu yıl da 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunmaya ve aynı gün saat 18.00'de Beachpark varyant girişinden başlayacak geleneksel Fener Alayı'na davet etti. Daş, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Ayna grubu ve Cem Adrian konseri düzenleneceğini belirterek, “Tüm Antalyalıları elinde Türk bayrağı ile katılmaya çağırıyoruz" dedi.

