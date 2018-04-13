Fen Bilimleri Kırklareli Koleji, okçuluk kulübü öğrencileri, Türkiye Şampiyonasına katılacak

ÖZEL Fen Bilimleri Kırklareli Koleji Okçuluk Kulübü öğrencileri il şampiyonu oldu.

Kırklareli’nde yapılan okçuluk müsabakalarında Özel Fen Bilimleri Kırklareli Koleji Okçuluk Kulübünden Eren Yiğit küçük erkekler kategorisinde il birincisi, Defne Cerit yıldız kızlar kategorisinde il birincisi ve Yusuf Burakhan Türkaydın genç erkekler A kategorisinde il birincisi oldular. İl birincisi olan Kırklareli Koleji Okçuluk kulübü öğrencileri, 28 Mayıs tarihinde Afyon’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kırklareli’ni temsil edecekler.

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