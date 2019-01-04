Felçli kadının yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu

MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan ve geçirdiği felç nedeni ile 9 yıldır yürüyemeyen paraparezi hastası Hatice Sema İşbay, fizik tedavisinin yapılacağı Nevşehir'e Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait engelli transfer aracı ile götürüldü.

50 yaşındaki İşbay, "9 yıldır yürüme engelliyim. Tekerlekli sandalyede hayatımı sürdürüyorum. Fizik tedavim Nevşehir'de devam ediyor. Bu hizmetler için Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Transfer aracı olmasaydı otobüsle gidecektim. O durumda, otobüsler bize uygun olmadığı için çok sıkıntı çekecektim ya da özel araç gerekecekti. O durumda da hem maddi hem de manevi olarak bana baya bir külfet olacaktı. Bunu karşılamaya maddi durumum yeterli değil. Şimdi transfer aracı ile gideceğim ve tedavi olacağım" dedi.

Nevşehir'de 2 ay tedavi görecek olan Sema İşbay'ın tedavi sonrası Mersin'e transferi, yine belediye ekiplerince gerçekleştirilecek.



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