Fekede kar kalınlığı 50 santimi buldu

Ali GÖKDAL/FEKE(Adana), () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, Feke ilçesinde kalınlığı 50 santimi bulan kardan etkilenen köy yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kar yağışının etkili olduğu grup yollarında çalışmalara ara vermeden devam eden ekipler, yola biriken karları küreyip tuzlama yapıyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu bölgede, Aytepesi Konakkuran grup yolu, Kaleyüzü, Gaffaruşağı, Ormancık grup yolu, Oruçlu Yolu, Gürümze Yolu, Akoluk, Koğukçınar yollarını açık tutmaya çalışıyor.

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