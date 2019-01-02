Feke'nin simgesi tarihi çınar ağacına kış bakımı

ADANA'nın Feke ilçesinde bulunan tarihi çınar ağacı, soğuk kış aylarında rüzgar ve fırtına ihtimaline karşı bakımla güçlendirildi.

Feke ilçesinin simgesi haline gelen tarihi çınar ağacının, belediye ekipleri tarafından dalları budandı. Kış aylarının çok sert geçtiği ilçede olası bir rüzgar ya da fırtına halinde devrilmesi ihtimaline karşında güçlendirme çalışması yapılan ağaca, etrafından geçen araç ve işyerlerine zarar vermemesi ve olası bir felaketin önlenmesi açısından bakım yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Sel, "İlçemizin simgesi olan tarihi koca çınarımıza, hem yaşlı olduğundan hem de kar yağdığında dallarının kırılma ihtimaline karşı zayıf ve çürümeye yüz tutmuş dalları kesilerek, araçların, çocukların üzerine düşmemesi için bakım yaptık" dedi.



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