Feke'de çöken yol açıldı

ADANA'nın Feke ilçesinin Kayadibi mahallesinin çökme olan yolu açıldı.Feke'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında bir çok köy yolunda heyelan sonucunda yol kapanmaları meydana geldi. Kar sularının erimesi ve yer altı sularının çoğalması sonucunda Feke’nin Kayadibi mahallesi girişinde yaklaşık 150 metrelik yol tamamen çöktü.Ayrıca yol üzerinde bulunan elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısmında çökmesi sonucunda köyün elektrik ve suyu kesildi.Adana Büyükşehir ve Feke Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. İçme suyu ile elektrik hatları da onarılıp, bölgeye su ve elektrik de verildi.

FOTOĞRAFLI