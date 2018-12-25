Fazıl Say 27 Aralık'ta İzmir'de

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olarak 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açtığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10'uncu yaşını Fazıl Say konseri ile kutlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan bu sanat mabedi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Perşembe akşamı vereceği konserle taçlandıracak. Say, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir’de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir’de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir’de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti" adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirecek.

İZMİR, ()

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