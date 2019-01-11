Fatsa’da otopark sorununu çözecek proje

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmaları devam eden Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin tamamlanmasıyla ilçedeki otopark sorununu çözeceklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yürütülen Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, proje kapsamında otopark da yapacakalarını bu projeyle beraber ilçede otopark sorununu çözeceklerini belirterek, "Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda üç bölüm halinde gerçekleşecek olan beton dökümünün birinci bölümündeki çalışmalar tamamlandı. İkinci bölümünde ise halen çalışmalarımız sürdürülüyor. Son bölümün betonunun dökülmesiyle birlikte yapacağımız yeraltı otoparkını çok acil bir şekilde devreye almayı hedefliyoruz. Yeraltı otoparkını hayata geçirdikten sonra aynı zamanda buranın üst bölümünü de kullanmayı arzu ediyoruz” dedi.

Çalışmalar sürerken güvenlik tedbirlerinin de ihmal edilmediğini ifade eden Başkan Tekintaş, “Güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orada hem otopark problemin çözümü için hem de çalışma alanımızın etrafındaki iş yeri sahibi arkadaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlığı ortadan kaldırmak için tempomuzu artırdık. İkinci bölümü kısa sürede tamamlayıp üçüncü bölümün dökümüyle de inşallah yeraltının bağını yer üstünden koparmış olacağız. Yer üstündeki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüp Fatsa’da gözüken bu sıkıntılı ortamın problemini çözerek oradaki kardeşlerimizin rahat ve huzurunu sağlamış olacağız” diye konuştu.

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