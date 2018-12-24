Fatma Şahin'den, 25 Aralık mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 97 yıl önce Anteplilerin, kendi imkânlarıyla kahramanlık destanı yazdığını belirterek, o karanlık günlerde şehir harabe haline geldiği için ihtiyar, kadın ve çocukların yer altındaki mağaralara sığındığını bildirdi.

25 Aralık Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Antep’in Kurtuluş Savaşı sırasında birçok ile örnek olduğunu kaydetti.

Şahin, Fransızlar tarafından işgale uğrayan halkın, düşmanın zulmü karşısında bayrak şehidi Şahinbey’in "Fransızlar Antep`i esir edecekler öyle mi?" diyerek silahı omzuna atarak, etrafına topladığı Antepli yiğitlerle Kilis yolunu kapattığını hatırlattığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"25 Aralık tarihi; bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin yıldönümüdür. 25 Aralık, Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Şehirdeki Fransız birliklerine erzak konvoyunun gelmesini engellemek için, ‘Düşman cesedimi çiğnemeden Antep`e giremez’ diye haykırarak direnen Antepliler, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan, ‘Ölürsem şehit, kalırsam Gazi olurum’ inancıyla Antep’i düşman işgalinden kurtarmışlardır. Antep müdafaasının ilk şehidi, annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkâmil’iyle, Şahinbey’in köprübaşındaki mücadelesiyle, Karayılan’ıyla bağımsızlık için, hürriyet için savaşmışlar, 10 ay 9 gün bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir. Şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bu destanda, şehir harabe haline geldiği için ihtiyar, kadın ve çocuklar yer altındaki mağaralara sığınarak yaşamıştır. Dedelerimiz, yiğit kişilikleriyle direnişe karşı koydular. Vatan söz konusu olduğunda gözünü karartarak, zorluklar içerisinde mücadele verdiler. O kahraman yiğitlerin torunları 15 Temmuz’da yeni bir destan daha yazdı. Milletimiz yine kendi imkânlarıyla 2’nci Kurtuluş Savaşı’nı yazdı. Bu mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

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