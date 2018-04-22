Fatma Şahin'den 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Şahin mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birini oluşturduğunu dile getirdi. Şahin, "98 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi, bağımsız bir ülkenin fikri hür vicdanı hür evlatları olarak yetişen çocuklarımıza bıraktığı en önemli miraslarındandır” dedi. Şahin şöyle konuştu:

“Çocuklar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Pırıl pırıl, umut dolu gözleriyle, dünyaya bakan güzel çocuklar. Sizlerin, o saf ve masum bakış açıları ile dünya çok daha güzel. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bu günün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir.”

Şahin, “Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×