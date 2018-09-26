Fatma Şahin, Atlantik Konseyinde

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Atlantic Council -Atlantik Konseyi- 2018 Küresel Vatandaşlık Ödülleri töreni kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu. Şahin, Gaziantep’te dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları anlattı, Gazianteplilerin Dünya barışına sunduğu katkıyı dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73’üncü genel kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD’de çeşitli temaslarda bulundu. Şahin, temasları kapsamında katıldığı programlarda muhataplarına Gaziantep’i anlattı.

ABD'de Atlantic Council 2018 Küresel Vatandaşlık Ödülleri törenine katılan Başkan Şahin, ödül alan Norveç Başbakanı Eerna Solberg, geçtiğimiz ay vefat eden ABD'li senatör John McCain'in eşi Cindy McCain ve Chobani Yoğurtları'nın sahibi iş insanı Hamdi Ulukaya’yla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Atlantic Council 2018 Küresel Vatandaşlık Ödülleri töreni çerçevesinde düzenlenen panelde de konuşan Başkan Şahin, Gaziantep’te dezavantajlı gruplar için yapılan sosyal yardım çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda Gazianteplilerin Dünya barışına sunduğu katkıyı kaydetti.

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