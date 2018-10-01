Fatma Şahin, 4 yılda kalıcı çözümler üretti

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ana sorunlarını tespit etti, 4 yıl boyunca kalıcı çözümler üretti. 'Gaziantep Aşkıyla' çıktığı yolda, 'İşimiz Gücümüz Gaziantep' sloganıyla kente, sınıf atlatan Şahin, mega projelerle sürekli gündeme oturdu. 1 milyar liralık bütçeli Düzbağ içme suyu projesiyle dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmayı amaçlayan Gaziray-Metro projesinde düğmeye bastı, Türkiye’ye model olarak gösterilen 50 bin konutluk 'Kuzey Şehir Projesi' ise kentin nazardanlığı oldu.

Konut, ulaşım ve içme suyu sorununa yönelik projelerin dışında 4 yıl boyunca etkili çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve ekibi, adeta kentin çehresini değiştirdi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapı çalışmalarıyla şehrin vizyonuna vizyon katan Büyükşehir, 529 kilometre yeni yol açtı, 1786 kilometre uzunluğunda yol asfaltladı. İlçelerin sosyal tesis açığını yaptığı 41 sosyal tesisle kapatıldı, ilçe halkının rahat bir nefes alması sağlandı,12 adet köprülü kavşakla şehir içi trafiği rahatlatıldı.

Yeşile verdiği önemi her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin grileşen yüzünü, yeşille buluşturdu. Şahin, göreve geldiği günden bu güne şehri yeşillendirmeye yönelik hazırladığı projelerde gri alanlara el attı, 202 futbol sahası büyüklüğünde park yaptı, 3 milyon metrekareye orman kurdu. Antep savunmasını ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesi, tarihi Antep Kalesi’yle birleşecek, Dünya’nın en prestijli müzesi olacak.

Engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayan Büyükşehir, 'Engelsiz Kent Gaziantep' kimliğine yakışan hizmetleriyle göze girdi. 'Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalpte' sözünü, icraatlarıyla taçlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kurdu. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yeni spor alanları açarak sosyal dönüşüme katkı sunan Büyükşehir, 39 adet spor alanı yaptı, gençlerin hizmetine sundu.

Geçmişle gelecek arasında köprü olan tarihi mekânları ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi sokakları baştan aşağı restore etti, adeta tarihe can verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 6’ncı Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi’yle ikincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık alanında da varlığını hissettirdi. Proje kapsamında kurulan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), Mobil Mamografi Tarama Aracı, Tüp Bebek Merkezi, Gebe Okulu, Tıbbi Genetik Tanı Merkezi ve Anne Misafirhanesiyle 'Kadın Dostu Kent' unvanlı Gaziantep, kadın sağlığı alanında Türkiye’ye ve bölgeye örnek oldu. Gebe Okulu’ndan 3 bin 939 anne, Anne Oteli’nden ise 394 anne yararlandı. Tüp Bebek Merkezi’ne başvuran 5 bin 908 anne adayını yalnız bırakmayan Büyükşehir, 20 bin kişiyi kanser taramasından geçirdi, Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla 2 bin 38 hastaya ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi, sağlık hizmetinde performansıyla göz kamaştırdı. Yüksek standartta hizmet veren hastane, 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu.

Bünyesinde açtığı müzelerle 2 milyon 494 kişiyi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 256 bin kişiye kütüphanecilik hizmeti sundu. Türkiye’nin ilk Safari Parkı’nı yapan Büyükşehir, açtığı ekolojik binayla 44 bin 672 kişiye ulaştı.

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