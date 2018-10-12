Fatih Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Fatih Mahallesi Muhtarlığı Hizmet Binası düzenlenen törenle açıldı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Fatih Mahallesi Muhtarlığı Hizmet Binası törenle açıldı. Törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptığı konuşmada, belediye olarak muhtarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda millete hizmet noktasında ilk adım muhtarlara, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Işıkcan ise, mahallelerine böyle modern ve şık bir muhtarlık binası kazandırdıkları için Başkan Ertürk'e ve Kahramankazan Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Ali Işıkcan, yeni hizmet binasında vatandaşlara daha iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

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