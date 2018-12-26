Fatih Bulvarı'nda asfalt hazırlığı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Fatih Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altyapı ekipleri, Finike- Fatih Bulvarı'nda asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Altyapı ekipleri çalışma kapsamında özelliğini kaybetmiş kilit taşlarını sökerek yolun altyapısını sağlamlaştırıyor. 1800 metre uzunluğunda olan yol, altyapı çalışmaları bitiminde sıcak asfaltla kaplanacak. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Ergin, Finike'deki çalışmaları yerinde inceledi.

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