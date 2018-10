Fashion Prime sektöre umut oldu

FASHİON Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı hem sektör temsilcileri hem de katılımcılarını memnun etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuarizmir’de düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, katılımcılar ve sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Hazır giyim sektörünün alt dallarında bulunan kumaş türleri, aksesuarlar başta olmak üzere rengarenk kıyafetlerin profesyonel ziyaretçiye sunulduğu, 30 ülkeden alıcıların geldiği Fashion Prime’ın katılımcıları fuarın ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceğine inanıyor. İzmir Moda Tekstil Konfeksiyon Derneği Başkanı İsmail Sadi Doğan, "Fuarı kendi fuarımız gibi kabul ediyoruz, destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda fuarın IF Wedding Fashion İzmir, Marble İzmir kadar büyüyeceğini tahmin ediyorum. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Herkesin memnuniyeti var. Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ürünleri burada gördüğünüz firmalardan tedarik ediyoruz. Kapı kapı dolaşıp aramaktansa burada hepsini görmek herkesi mutlu ediyor. Önümüzdeki yıllarda katılımın daha fazla olacağını düşünüyoruz. Ekonomik krize rağmen fuarın böyle olması bizi oldukça sevindirdi. Katılımın çok olması bizi umutlandırıyor. Bu fuarın uluslararası hale geleceğine kesinlikle inanıyorum. Beş yıl içinde büyük bir ivme kazanacağını ve hızlı yükseleceğini tahmin ediyorum. Kriz yaşanmamış olsaydı talebin yüzde 50 daha fazla olacağını tahmin ediyorduk" dedi. Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Pehlivan, "Çok önemsediğimiz Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ikinci defa gerçekleşiyor. KYSD olarak bu fuarın bir parçası olmaktan mutluyuz. Her defasında çıtasını yükselttiğini görüyoruz. Daha başarılı organizasyonlar gerçekleşiyor. İleride çok daha büyüyeceğine inandığımız bir proje. Katılımcı sayımız da artarak devam etti. Umuyorum gelecekte çok daha güçlü bir fuarı birlikte hayata geçireceğiz. Moda ve trend açısından çok önemli buluyoruz" diye konuştu. Düğme ürünleriyle katılan firma sahibi İlkan Argun, “Güzel şeyler yapınca müşterileriniz oluyor. Fuarda başarılıyız, memnunum bir daha katılmayı da düşünüyorum. Önce pazarlama, pazarlamanın en önemli unsuru da fuarlardır. Fuarlar şart, mutlaka ilgi olacaktır. Çok iyi bir etkinlik yapmışsınız, keşke İstanbul’da da belediye böyle bir şey yapabilse" dedi.

FUARA YABANCI ZİYARETÇİ AKINI

Fashion Prime’ı Ortadoğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere toplam 30 ülkeden yabancı firma sahibi ve modacı ziyaret etti. Ziyaretçiler tekstil ve hazır giyim sektörüne dair tüm tedarikleri üç gün içinde sağladıklarını, moda tasarımcıları da iki fuarın aynı anda düzenlenmesinin çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti. Gürcistanlı firma sahibi Tamta Purtukkhia, "Her iki fuar için de geldim. Giyim ve ayakkabı üzerine çalışıyoruz. O nedenle ayakkabı ve tekstilin ikisiyle de ilgileniyoruz. Dolayısıyla iki fuarın bir arada olması bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Türk ürünleriyle ilk kez bu fuarda tanıştık. Tekstil, aksesuar, deri olmak üzere pek çok ürün vardı. Aradığımız ne varsa üç gün içinde bulduk ve işimizi bitirdik" dedi. Bosna Hersekli firma sahibi Husic Senajid, Bosna Hersek’teki pazarın yüzde 80’ine Türk mallarının hakim olduğunu belirterek, "Aksesuar konusuyla ilgileniyoruz. Tüm istediklerimizi yerinde gördük. Hem firmamız hem de Bosna Hersek pazarı için bu fuar çok önemli, seneye de geleceğiz" dedi.

