Farklı kültürler Adıyaman’da buluştu

TÜRKİYE'deki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Adıyaman’da buluştu.

Farklı coğrafyaların gençlerini Türkiye’de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına da olanak sağlayan 'Damla Projesi' kapsamında Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci grubunun ilk ziyaret durakları valilik oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret eden 40 kişilik öğrenci gurubu, 05, 14 Ekim tarihleri arasında Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekânlarını gezerek, Adıyaman’ın gelenek ve göreneklerini, yöre kültürü ve halkını yakından tanıma fırsatı da bulacak.

Ziyarette öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Kalkancı’ya Afganistanlı bir öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.

Farklı kültürlere mensup öğrencileri Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi olan Damla Projesi ile gençlere yönelik güzel dokunuşlar gerçekleştirildiğini, bu projenin hem kültürlerin kaynaşmasına hem de birlik ve beraberliğin teminine katkı sağladığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Damla Projesi' ile yerli ve yabancı üniversiteli gençlerin, gittikleri şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydeden Vali Kalkancı, "Projeyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan gençler ve farklı ülkelerden gelerek Türkiye’deki üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri bir araya gelerek gittikleri illerde çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyor. Proje kapsamında şehit aileleri ve gaziler, okul, aile, kurum ve engelli dernekleri gibi çeşitli yerler ziyaret ediliyor, çevre temizliği, fidan dikimi, boyama vb. aktiviteler yapılıyor. Yine bu proje sayesinde yerli ve yabancı öğrencilerimiz hem zengin Anadolu kültürümüzün değişik bölgelerini ve kültürlerini tanımış oluyorlar, hem de vatandaşlarımız ziyaret edilerek manevi olarak bazı değerlerimiz yaşatılmış oluyor"dedi.

Heyecanlı olduğu gözlenen öğrenciler ise, Adıyaman’da bulunmaktan ve kentin insanını tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Damla projesi kapsamında Adıyaman’a gelerek gönül paylaşmaya, farkındalık yaratmaya ve insanlarımızla buluşmaya geldik. Belki farklı illerden ve farklı ülkelerden geldik ama aynı yürekte buluşuyoruz. Bu projeyle asıl amacımız, insanlarımıza dokunarak dilde duayı, yüzde gülümsemeyi, gönülden şükretmeyi hedefliyoruz"dediler.

Ziyaret sonunda 'Damla Projesi' kapsamında Adıyaman’a gelen öğrenciler gösterdiği misafirperverlik, ilgi ve alakadan dolayı Vali Kalkancı’ya teşekkür ederek, ziyaret anısına bir plaket takdim etti.

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