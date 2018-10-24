Farkındalık konserine büyük ilgi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ULUSLARARASI Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ile Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği'nin düzenlediği 'Umut Işığı Konserleri' büyük ilgi görüyor.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki konserde kanun sanatçısı ve şef Volkan Kırımlıoğlu, solistler Beste Sezer Doğan, Tayfun Yönlü, Alper Kozak (ritim), Mevlüt Mutlu (ud), Ahmet Dağyar (yaylı tambur), Volkan Biçer (viyolonsel) Oğuz Kaan Birhekimoğlu (ney) sahneye çıktı.

Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Dernek Başkanı Güldane Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı konserde 'Allı Yemeni', İstanbul'da Boğaziçi'nde', Bilmem Neden', Nisan Yağmuru, 'Solsan da Sararsın', 'Yeşil Gözlerin', 'Neyle Geçer Ömrüm', 'Sen Beni Ettin Feda', 'Nur Salkımı', 'Derman Kar Eylemez' gibi güzel şarkılar seslendirildi.

Engelli bireylerin, kimsesiz ve yaşlıların da izlediği konserde bazen duygusal bazen de coşkulu anlat yaşandı. UTEF Genel Başkanı Mete Kaçar, "Kimsesizlerin kimsesi olabilmek, engelleri bireylerin engelleri aşmasını saplamak, yaşlılarımıza moral kazandırmak amacıyla dizi konserlerimizle farkındalık yaratma çabasındayız" dedi. Bu amaçla 'Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'ni hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını anlatan Kaçar, "Doğa içinde yer alacak bu projede engelsiz iş atölyeleri, hobi bahçeleri, üretim tesisleri, fizik tedavi ve diğer sağlık üniteleri yer alacak" dedi.

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